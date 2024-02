Endlich lohnt sich Encore Wire!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Encore Wire bei 227,17 USD liegt, was einer Entfernung von +22,48 Prozent vom GD200 (185,48 USD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 217,48 USD, was bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand zum Kurs +4,46 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Encore Wire-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Encore Wire 0,04 Prozent in Relation zum aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,12 Prozent für diese Aktie liegt. Dadurch erhält Encore Wire eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Jahresperformance von Encore Wire mit einer Rendite von 43,17 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt, der bei 201 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche mit einer mittleren Rendite von 407,27 Prozent liegt Encore Wire mit 364,1 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzung für Encore Wire zeigt, dass die Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet wurde, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Für die kurzfristige Einschätzung gibt es keine Analystenupdates, aber das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 235 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 3,45 Prozent bedeutet, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Encore Wire.