Endlich lohnt sich Elliptic Laboratories AS!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Aktie von Elliptic Laboratories Asa bei 28,23, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt jedoch einen Wert von 59, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Demnach lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien spielen eine Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Bei Elliptic Laboratories Asa konnten in den vergangenen vier Wochen jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet auch die Entwicklung im Vergleich zu verschiedenen Durchschnittskursen. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Elliptic Laboratories Asa verläuft aktuell bei 15,67 NOK, während der Aktienkurs selbst bei 14,5 NOK liegt. Dies ergibt eine "Schlecht"-Einstufung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz -8,69 Prozent beträgt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse also eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen eher neutral über Elliptic Laboratories Asa diskutiert wurde. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie also auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung.