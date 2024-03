Endlich lohnt sich East West!

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Bewegungen setzt. Die Skala reicht dabei von 0 bis 100. Für die East West Aktie liegt der RSI bei 79,83, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5 Mal die Einschätzung "Gut", 3 Mal die Einschätzung "Neutral" und kein Mal das Rating "Schlecht" für die East West Aktie vergeben, was langfristig zu einer institutionellen Einschätzung von "Gut" führt. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei 1 Mal "Gut" und kein Mal "Neutral" oder "Schlecht" vergeben wurde. Dies führt zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Gut". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -1,96 Prozent basierend auf dem aktuellen Kurs von 74,59 USD und setzen ein mittleres Kursziel von 73,13 USD, was als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten somit die Stufe "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der East West Aktie mit -2,58 Prozent mehr als 11 Prozent darunter. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,15 Prozent, was East West mit 2,73 Prozent deutlich unterbietet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine positive Einschätzung und Stimmung rund um die East West Aktie hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft werden kann. Zusammengefasst ist die Aktie von East West bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.