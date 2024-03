Endlich lohnt sich Dynapac!

Weitere Suchergebnisse zu "Itron":

Die technische Analyse der Dynapac-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1489,99 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1853 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Differenz von +24,36 Prozent im Vergleich zum GD200, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1660,52 JPY, was einer Differenz von +11,59 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Somit ergibt sich eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Dynapac liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 28 und wird als überverkauft eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ein neutrales Rating, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität unverändert blieb. Daher wird die Dynapac-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass die überwiegend privaten Nutzer die Dynapac in den letzten zwei Wochen neutral bewertet haben. Die ausgewerteten Kommentare und Wortmeldungen deuteten auf neutrale Themen rund um den Wert hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.