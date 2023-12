Endlich lohnt sich DormaKaba!

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

Die Aktie von Dormakaba zeigt gemischte Signale aus verschiedenen Perspektiven der Chartanalyse. Beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 421,11 CHF mit dem aktuellen Kurs von 445,5 CHF ergibt sich eine Abweichung von +5,79 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt einen Wert von 434,98 CHF, bei dem der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,42 Prozent) liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Dormakaba ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 39,55 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Für das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt Dormakaba eine Rendite von 33,51 Prozent, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um mehr als 29 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche liegt die Rendite mit 29,27 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.