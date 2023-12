Endlich lohnt sich Deutsche Rohstoff!

Die Deutsche Rohstoff hat eine Dividendenrendite von 3,9 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (20,01 %) als niedriger einzustufen ist. Die Differenz beträgt 16,1 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten an vier Tagen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Deutsche Rohstoff. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses konnte die Deutsche Rohstoff in den letzten 12 Monaten eine Performance von 43,7 Prozent erzielen. Dies ist eine Outperformance von +7,11 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die im Durchschnitt um 36,6 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 36,6 Prozent hatte, lag die Deutsche Rohstoff um 7,11 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Deutsche Rohstoff derzeit bei 29,34 EUR. Mit einem aktuellen Aktienkurs von 33,05 EUR ergibt sich ein Abstand von +12,64 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 33,25 EUR weist die Aktie eine Differenz von -0,6 Prozent auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Gut".