Endlich lohnt sich Despegar!

Despegar erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Analystenbewertung. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", basierend auf einer positiven Bewertung und keiner neutralen oder negativen Meinung. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beträgt 10 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 11,86 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 8,94 USD. Somit erhält Despegar eine "Gut"-Empfehlung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Despegar liegt derzeit bei 58,44, was 16 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" von 50 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den letzten zwei Wochen wurde Despegar von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Despegar eine Rendite von 84,02 Prozent auf, was 73 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" verzeichnet eine mittlere Rendite von 35,83 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Despegar mit 48,18 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.