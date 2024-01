Endlich lohnt sich Dalrada!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an. Für die Dalrada liegt der RSI bei 59,38, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Die Dividendenrendite der Dalrada beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,94 %, was als "Schlecht" eingestuft wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dalrada liegt bei 0, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,33, was auf eine Unterbewertung hindeutet und eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Die Stimmung rund um die Aktie von Dalrada wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionen zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Dalrada weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Dalrada bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".