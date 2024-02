Endlich lohnt sich Daiwa Computer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder auch 25 Tage als RSI25) und normiert das Ergebnis auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Aktuell liegt der Daiwa Computer-RSI bei 32,14, was einer Einschätzung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 28,85, was einer Bewertung von "Gut" für 25 Tage entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut" für die Aktie.

Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Daiwa Computer-Aktie über die letzten 200 Handelstage. Aktuell liegt dieser Wert bei 1009,81 JPY, was 25,17 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 1264 JPY liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 1161,44 JPY, was 8,83 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt. Beide Werte führen zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden durch die Analyse der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Dabei ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Anzahl der Beiträge und der Diskussionsintensität sowie der Stimmungsänderung. Insgesamt erhält die Aktie von Daiwa Computer bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen beherrschten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.