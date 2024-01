Endlich lohnt sich ContraFect!

Die Contrafect-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet und erhält hierbei ein "Schlecht"-Rating. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,96 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,035 USD liegt, was einer Abweichung von -96,35 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,11 USD über dem letzten Schlusskurs von 0,035 USD, was einer Abweichung von -68,18 Prozent entspricht. Demnach erhält die Contrafect-Aktie auch hierfür ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Contrafect beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt demnach in den grünen Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die gestiegene Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen über Contrafect führen ebenfalls zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse bezieht sich auch auf den Relative Strength Index (RSI), der für die Contrafect-Aktie aktuell den Wert 41,67 anzeigt, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 66, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich dadurch für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Dies zeigt sich auch in den Diskussionen, die verstärkt positive Themen über Contrafect enthalten. Als Resultat ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.