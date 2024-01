Endlich lohnt sich CompuGroup Medical!

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Compugroup Medical & wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 13,52 Punkte, was darauf hindeutet, dass Compugroup Medical & momentan überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut". Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Compugroup Medical &-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -5,31 Prozent auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) hingegen liegt mit einem Wert von 36,31 EUR über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Compugroup Medical & keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine differenzierte Bewertung der Compugroup Medical &-Aktie in Bezug auf verschiedene Kriterien, die zu unterschiedlichen Gesamtbewertungen führen.