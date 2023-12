Endlich lohnt sich Compagnie deint-Gobain ADR!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde vermehrt die Aktie von Cie De Saint-gobain in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geteilt wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in jüngster Zeit verstärkt mit den positiven Aspekten rund um Cie De Saint-gobain, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen, dass sowohl "Gut"- als auch "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, daher steht die Aktie basierend auf diesen Daten insgesamt auf "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

In technischer Hinsicht befindet sich der Kurs von Cie De Saint-gobain mit 66,61 EUR derzeit +18,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Gut" eingeschätzt wird. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine positive Einschätzung, da die Distanz zum GD200 bei +19,87 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Cie De Saint-gobain derzeit 2, was einer positiven Differenz von +2,37 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 67,34 Prozent erzielt, was 67,34 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Branchenkollegen aus dem Bereich "Bauprodukte" beträgt 0 Prozent, wobei Cie De Saint-gobain aktuell 67,34 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.