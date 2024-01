Endlich lohnt sich Compagnie de Saint Gobain!

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Cie De Saint-gobain eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Cie De Saint-gobain daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird der Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating zugesprochen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Cie De Saint-gobain eine Rendite von 67,34 Prozent erzielt, was mehr als 67 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Bauprodukte"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent, wobei Cie De Saint-gobain mit 67,34 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cie De Saint-gobain-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 56,07 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (66,66 EUR) liegt deutlich darüber (Unterschied +18,89 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis führt. Selbst bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (58,12 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,69 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Cie De Saint-gobain-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Hinsichtlich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Cie De Saint-gobain bei 14,84, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Die Branche "Bauprodukte" weist ebenfalls einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.