Endlich lohnt sich Commerzbank!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Commerzbank wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 9,23 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,88, was darauf hinweist, dass die Commerzbank weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse wird die Commerzbank im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Handelsbanken) als unterbewertet angesehen. Dies zeigt sich am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,76 im Vergleich zum Branchen-KGV von 12,05, was einer Abweichung von 44 Prozent entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Commerzbank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,88 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt nur um 9,52 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +21,36 Prozent im Branchenvergleich für die Commerzbank. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 13,5 Prozent, wobei die Commerzbank um 17,37 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Commerzbank festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem auf eine positive Veränderung hin. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet.

