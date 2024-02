Endlich lohnt sich Collegium Pharmaceutical!

Die Aktie von Collegium Pharmaceutical wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 33,82 liegt es insgesamt 67 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der 101,67 beträgt. Dies führt dazu, dass die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut" erhält.

In der technischen Analyse wird das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert für Collegium Pharmaceutical bei 56,14, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher die Einstufung "Neutral" erhält. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat Collegium Pharmaceutical mit einer Rendite von 25,66 Prozent eine überdurchschnittliche Performance von mehr als 32 Prozent im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,84 Prozent aufweist. Auch hier liegt Collegium Pharmaceutical mit 35,51 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Collegium Pharmaceutical untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass Collegium Pharmaceutical hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.