Endlich lohnt sich Coca-Cola!

Der Aktienkurs von Coca-Cola hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,6 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Unterperformance von 28,19 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -4,05 Prozent, wobei Coca-Cola aktuell 6,65 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Coca-Cola insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Gut" eingestuft wird. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 13,72 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Coca-Cola als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 24,78 insgesamt 17 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Getränke".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

