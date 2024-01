Endlich lohnt sich Coca-Cola!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Die Stimmung in den sozialen Medien rund um Coca-Cola ist laut Analysten größtenteils positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen angesprochen, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Handelssignale zeigen jedoch eine positive Bewertung auf, was zu dem Gesamtfazit führt, dass die Stimmung hinsichtlich Coca-Cola als "Gut" eingestuft werden muss.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor, Verbrauchsgüter, weist Coca-Cola eine Rendite von -6,88 Prozent auf, was mehr als 160 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Getränkebranche liegt die mittlere Rendite bei -11,94 Prozent, wobei Coca-Cola mit 5,06 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs-Kategorie.

Die Dividendenrendite von Coca-Cola liegt bei 3,26 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,79 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die Analyse der Meinung der Analysten zeigt insgesamt eine positive Bewertung, da 6 positive, 2 neutrale und 0 negative Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Coca-Cola liegt bei 68,14 USD, was einer Entwicklung um 15,63 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

