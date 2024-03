Endlich lohnt sich Cleveland-Cliffs!

Der aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cleveland-Cliffs liegt bei 21,65, was unter dem Branchendurchschnitt von 75,27 liegt. Damit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Cleveland-Cliffs betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,36 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,57, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Cleveland-Cliffs-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Cleveland-Cliffs festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cleveland-Cliffs bei 16,98 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 20,93 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" basierend auf der Distanz zum GD200 von +23,26 Prozent. Der GD50 liegt bei 19,55 USD, was zu einem Abstand von +7,06 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" aus dieser Sicht. Insgesamt erhält die Cleveland-Cliffs-Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut" auf der Grundlage der technischen Analyse.