Endlich lohnt sich Cion Investment!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Die Cion Investment erhielt in den letzten 12 Monaten von Analysten eine Bewertung von 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite mit "Gut" bewertet. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die Analysten beschäftigten sich auch mit dem aktuellen Kurs von 11,31 USD und erwarten eine Entwicklung von -2,74 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 11 USD führt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten daher die Stufe "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cion Investment liegt bei 85,42, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 43,45 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" anhand des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cion Investment derzeit in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,4 USD, was einer Abweichung von +8,75 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 10,74 USD, was einer Abweichung von +5,31 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Cion Investment ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung.

Die Bewertung der Cion Investment durch Analysten und anhand der technischen Analyse ergibt insgesamt ein positives Bild. Auch die Anleger-Stimmung ist positiv, was auf ein stabiles Potenzial für die Aktie hindeutet.