Endlich lohnt sich Chow Tai Fook Jewellery!

Der Aktienkurs von Chow Tai Fook Jewellery hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,29 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche eine Underperformance von -14,44 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Chow Tai Fook Jewellery um 20,07 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Chow Tai Fook Jewellery mit einer Ausschüttung von 4,81 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (5,66 %) nur leicht niedriger und erhält daher die Einstufung "Neutral".

Nach fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chow Tai Fook Jewellery bei 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 38,03 eine Unterbewertung von ca. 55 Prozent bedeutet. Auf dieser Stufe erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Chow Tai Fook Jewellery ist insgesamt positiv, da vor allem mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen der letzten Tage haben weder stark positive noch negative Themen rund um Chow Tai Fook Jewellery hervorgebracht, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.