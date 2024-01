Endlich lohnt sich China XD Electricity!

Der Aktienkurs von China Xd Electric hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,04 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 1,35 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +6,68 Prozent für China Xd Electric bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,19 Prozent im letzten Jahr, wobei China Xd Electric 6,84 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Hinsichtlich der Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von China Xd Electric neutral ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 25, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 bei 27,84 liegt, was ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung des Aktienkurses. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den sozialen Medien hauptsächlich positive Themen rund um China Xd Electric aufgegriffen. Somit erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird China Xd Electric hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.