Endlich lohnt sich China Telecom!

Die Aktie von China Telecom wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 10,12, was insgesamt 42 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" von 17,53. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lässt sich über einen längeren Zeitraum feststellen, dass China Telecom eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert ebenfalls eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was eine Einschätzung als "Gut"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich damit für China Telecom in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt China Telecom mit einer Rendite von 16,47 Prozent mehr als 30 Prozent darüber. Die "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 19,75 Prozent. Hier liegt China Telecom mit 3,27 Prozent deutlich darunter. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die China Telecom-Aktie ein Durchschnitt von 3,96 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,74 HKD (-5,56 Prozent Unterschied) und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 3,56 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,06 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält China Telecom für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.