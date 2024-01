Endlich lohnt sich Chengtun Mining!

Die Stimmung am Markt für Chengtun Mining wurde analysiert und bewertet, wobei sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigt wurden. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Ergebnisse auf den sozialen Plattformen neutral. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Chengtun Mining in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung standen. Auf dieser Ebene ergibt sich eine "Schlecht" Bewertung. Insgesamt wird Chengtun Mining hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung für Chengtun Mining hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher bekommt Chengtun Mining auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Beim Vergleich der Aktienkurse mit anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Materialien") zeigt sich, dass Chengtun Mining mit einer Rendite von -31,71 Prozent mehr als 25 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,03 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Chengtun Mining mit 24,68 Prozent deutlich darunter. Deshalb erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Chengtun Mining derzeit mit einem Wert von 10,34 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 54, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Gut".