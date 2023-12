Endlich lohnt sich Changzheng Engineering!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der Changzheng Engineering liegt bei 56,98, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 60, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, betrachtet für die letzten 200 Handelstage, liegt bei 14,78 CNH, was einer Abweichung von -6,09 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs von 13,88 CNH entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von -2,6 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Changzheng Engineering-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Changzheng Engineering ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien standen in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 9 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingeschätzt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Aktie von Changzheng Engineering im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,77 Prozent erzielt, was 14,43 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.