Endlich lohnt sich Cerevel Therapeutics Holdings!

Die Cerevel Therapeutics hat sich mit einem Kurs von 42,35 USD inzwischen um +30,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +49,44 Prozent, wodurch auch hier die Einstufung "Gut" lautet. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert für Cerevel Therapeutics beträgt 46,75, was als "Neutral" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 3, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Cerevel Therapeutics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Cerevel Therapeutics nur wenig Aktivität aufweisen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.