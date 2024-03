Endlich lohnt sich Carvana!

Die Diskussionen rund um Carvana in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen zu dem Unternehmen, was zu der Einschätzung führt, dass Carvana als "Schlecht" einzustufen ist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Carvana im letzten Jahr eine beeindruckende Rendite von 1251,6 Prozent erzielt, was 1258,51 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 0,19 Prozent, und Carvana übertrifft diesen Wert um satte 1251,41 Prozent. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Carvana bei 39,41 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 81,54 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +106,9 Prozent liegt und der GD50 bei +55,64 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Carvana liegt bei 15,21, was zu der Einstufung "Gut" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 25,32 auf eine positive Einschätzung hin. Somit wird die Gesamteinschätzung der Aktie auf "Gut" festgelegt.