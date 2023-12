Endlich lohnt sich Canadian Solar!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Canadian Solar im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Canadian Solar, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Canadian Solar-Aktie beträgt derzeit 31,49 USD, während der letzte Schlusskurs bei 25,38 USD liegt, was einer Abweichung von -19,4 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 21,67 USD, was über dem letzten Schlusskurs (+17,12 Prozent) liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Canadian Solar basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite von Canadian Solar beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,19 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie der Canadian Solar von Analysten aus Research-Abteilungen mit 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 37 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 45,78 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Canadian Solar die Einschätzung "Gut".