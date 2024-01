Endlich lohnt sich Calliditas Therapeutics!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Calliditas Therapeutics wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 87,02 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 33, was darauf hinweist, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Calliditas Therapeutics daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Calliditas Therapeutics derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 101,59 SEK, während der Aktienkurs bei 122,5 SEK liegt, was einer Abweichung von +20,58 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von +21,06 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen über Calliditas Therapeutics veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.