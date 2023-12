Endlich lohnt sich CSL!

Weitere Suchergebnisse zu "CSL":

In den letzten zwei Wochen wurde Csl von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen festgestellt, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zudem wurden in letzter Zeit hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Bezüglich der Dividende weist Csl eine Rendite von 1,61 Prozent auf, was 1,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Biotechnologie" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Csl wurde eine langfristig starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, und daher wird diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einem Gesamtergebnis einer langfristig "Gut"-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Csl-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 273,94 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 278,74 AUD liegt, was einem Unterschied von +1,75 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (252,01 AUD), so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,61 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine Bewertung der Csl-Aktie mit einem "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Csl-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.