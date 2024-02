Endlich lohnt sich CRH ADR!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl für Investoren, um die Preissituation einer Aktie zu bewerten. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Baumaterialien" liegt das KGV von Crh mit einem Wert von 16,82 um 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 30. Aufgrund des relativ niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und auf der Grundlage fundamentaler Kriterien mit "Gut" bewertet.

Auch aus technischer Sicht schneidet Crh gut ab. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt, dass der aktuelle Kurs um 25,55 Prozent über dem GD200 von 4586,14 GBP liegt. Dies wird als positive Entwicklung eingestuft. Auch der GD50 von 5287,96 GBP deutet mit einer Abweichung von +8,89 Prozent auf eine positive Kursentwicklung hin. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Hingegen liegt die Dividendenrendite von Crh mit 2,4 Prozent 5,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Baumaterialien" wird die Aktie daher als eher unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet.

Die Anlegerstimmung gegenüber Crh ist insgesamt positiv. Die Diskussion in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv, ohne negative Themen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung und zu mehreren bestätigten Handelssignalen führt. Insgesamt erhält Crh von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt kann das Unternehmen Crh daher aufgrund der guten fundamentalen und technischen Bewertungen sowie der positiven Anlegerstimmung als attraktive Investitionsmöglichkeit betrachtet werden.