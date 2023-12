Endlich lohnt sich CRH ADR!

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

In den letzten vier Wochen gab es bei Crh eine positive Veränderung in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass in letzter Zeit vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Verglichen mit anderen Unternehmen der Branche (Baumaterialien) wird Crh als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,82 im Vergleich zum Branchen-KGV von 37,44. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Crh-Aktie um +20,2 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Wert des letzten Schlusskurses im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+9,84 Prozent) führt zu einer positiven Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Crh insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, wird aufgrund der durchschnittlichen Kursprognose von 5102 GBP für das Wertpapier ein Abwärtspotenzial von -2,37 Prozent gesehen, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Crh in allen Bereichen eine "Gut"-Bewertung, was auf eine positive Einschätzung der Aktie hindeutet.