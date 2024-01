Endlich lohnt sich CDW!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cdw-De ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Cdw-De mit 24,81 um 46 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (46,04). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Langfristig gesehen erhält die Aktie von Cdw-De laut Analysten eine positive Einschätzung, mit 7 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten wird auf 208,57 USD festgelegt. Dies würde zu einer Performance von -8,25 Prozent führen, da der aktuelle Kurs bei 227,32 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Cdw-De in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,13 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -0,49 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,62 Prozent für Cdw-De. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 5,67 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.