Endlich lohnt sich Bolt Biotherapeutics!

Der Relative Strength Index (RSI) der Bolt Biotherapeutics liegt bei 14,29 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42 und deutet auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Bolt Biotherapeutics verläuft aktuell bei 1,29 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Abstand zum Aktienkurs von 1,07 USD beträgt -17,05 Prozent. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,96 USD angenommen, was zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Die Aktie von Bolt Biotherapeutics hat in den vergangenen Monaten eine schwache Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Bolt Biotherapeutics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.