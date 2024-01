Endlich lohnt sich Bloomin' Brands!

Der Aktienkurs von Bloomin' Brands hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 45,56 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 35,18 Prozent darstellt. Der Durchschnitt für diesen Sektor liegt bei 10,38 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 36,83 Prozent, wobei Bloomin' Brands aktuell 8,73 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Bloomin' Brands mit einem Wert von 76 als überkauft gilt. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Schlecht" angesehen. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung für den RSI.

Das Sentiment und der Buzz rund um Bloomin' Brands in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung gezeigt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Bloomin' Brands deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem "Gut"-Rating für die Aktie insgesamt.

In Bezug auf die Dividende weist Bloomin' Brands derzeit eine Dividendenrendite von 4,09 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.