Endlich lohnt sich Block!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Block-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 89, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 45,36, was darauf hindeutet, dass die Block-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Block basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Block besonders negativ diskutiert, wobei an einem Tag positive Themen vorherrschten und an 12 Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen die negativen Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Block-Aktie von 66,96 USD mit einer Entfernung von +10,31 Prozent vom GD200 (60,7 USD) als ein "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 61,74 USD, was einen Abstand von +8,45 Prozent zum Aktienkurs bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Block-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Block insgesamt 18 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist und sich aus 14 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Basierend auf einer Kursprognose von 86,88 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 29,74 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Block eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analystenmeinungen.