Endlich lohnt sich Biogen!

Der Aktienkurs von Biogen zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Rendite von -16,15 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Biotechnologie"-Branche liegt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate bei 0,65 Prozent, wobei Biogen mit -16,8 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 16 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten wurden 13 als "Gut", 3 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Dies führt dazu, dass die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel gilt. Die abgegebenen Kursziele ergaben einen Durchschnitt von 326,43 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 30,59 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Biogen somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Biogen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem negative Themen im Vordergrund, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie heute führte. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Biogen derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Biotechnologie. Der Unterschied beträgt 2,46 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,46 %), was der Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt.