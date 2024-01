Endlich lohnt sich Benitec BiopharmaADR!

Das Internet hat eine enorme Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Fall von Benitec Biopharma zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Benitec Biopharma-Aktie zeigt einen Wert von 40 für die letzten 7 Tage, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI für die letzten 25 Handelstage liegt bei 48,03, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein neutrales Rating für Benitec Biopharma.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Benitec Biopharma besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 3,42 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,29 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt ein neutrales Rating.

Insgesamt ergibt sich also für Benitec Biopharma sowohl aus den Diskussionen in den sozialen Medien als auch aus der technischen Analyse ein neutrales Rating.