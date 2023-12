Endlich lohnt sich Beijing Capital!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine Überverkauft-Situation hin, während 70 bis 100 als überkauft gelten und dazwischen als neutral. Der RSI der Beijing Capital Eco-environment Protection liegt bei 44,44, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 56,25 ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung auf. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Bei Beijing Capital Eco-environment Protection wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, mit 12 Tagen in grün und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger neigten an insgesamt zwei Tagen eher zu neutralen Einstellungen. Aktuell zeigen sich auch in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Veränderungen im Sentiment und Buzz in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Beijing Capital Eco-environment Protection konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen beobachtet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Im Branchenvergleich hat Beijing Capital Eco-environment Protection in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,69 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche im Durchschnitt um -1,03 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +3,72 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Aktie mit 3,72 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.