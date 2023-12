Endlich lohnt sich Baywa AG!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Baywa diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen vorherrschten. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Baywa beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch einige negative Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt negativen Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Baywa liegt der RSI7 aktuell bei 41,46 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält das Baywa-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich erzielte Baywa in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,66 Prozent, was zu einer Unterperformance von -38,65 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Baywa 37,57 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was sich auch auf Aktien auswirken kann. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Baywa eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.