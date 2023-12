Endlich lohnt sich Bank of Montreal!

Die Bank Of Montreal hat eine Dividendenrendite von 5,35 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche weist einen Wert von 4,62 auf, was zu einer Differenz von +0,73 Prozent zur Bank Of Montreal-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Analysten bewerten die Bank Of Montreal-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 10 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch für den letzten Monat gibt es qualifizierte Analysen, die zu 2 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen führen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis einer Gesamteinschätzung von "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 127,98 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 4,91 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Bank Of Montreal eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bank Of Montreal bei 116,59 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 121,99 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,63 Prozent, was zur Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 110,39 CAD, was einen Abstand von +10,51 Prozent darstellt und somit zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Gesamtnote lautet daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 1,62 Punkten, was darauf hinweist, dass die Bank Of Montreal-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 16,89, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Bank Of Montreal eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

