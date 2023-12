Endlich lohnt sich BancFirst!

Weitere Suchergebnisse zu "BancFirst":

Aktuelle Analyse der Bancfirst-Aktie

Die Bancfirst-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen demnach niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bancfirst-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 87,97 USD. Der letzte Schlusskurs von 94,48 USD weicht davon um +7,4 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (85,98 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,89 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bancfirst bei 12 liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,97 einen unterdurchschnittlichen Wert darstellt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, ist Bancfirst daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Bancfirst liegt aktuell bei 31,67 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Bancfirst auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Bancfirst-Aktie daher in verschiedenen Analysebereichen positive Bewertungen und präsentiert sich insgesamt als attraktive Investitionsmöglichkeit.