Endlich lohnt sich BMW VZ!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Bmw von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies geht aus der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen hervor, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion hat außerdem 5 positive und 3 negative Signale herausgefiltert und kommt daher zu einer "Gut" Empfehlung.

Aus technischer Sicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 100,73 EUR für den Schlusskurs der Bmw-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 100,78 EUR, was einer Differenz von +0,05 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Dieser beträgt aktuell 95,47 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +5,56 Prozent darüber liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich konnte Bmw in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,5 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt nur um 4,38 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +19,12 Prozent entspricht. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Bmw mit 10,19 Prozent über dem Durchschnittswert von 13,31 Prozent. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 5,58 für Bmw, während der durchschnittliche Wert in der Branche bei 20 liegt. Dies deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

