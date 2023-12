Endlich lohnt sich Audalia Resources!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Audalia wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 25 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI einbringt. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI aufgrund geringerer Schwankungen eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Audalia-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Audalia derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,01 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,018 AUD um +80 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Ähnlich verhält es sich auf Basis der vergangenen 50 Tage, wo eine Abweichung von +80 Prozent eine erneute Einstufung als "Gut"-Wert nach sich zieht.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Auf sozialen Plattformen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Audalia diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Betrachtung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert, was zu einem insgesamt neutralen Rating für die Audalia-Aktie führt.