Endlich lohnt sich Associated British Foods!

In den letzten 200 Handelstagen zeigt sich bei der Associated British Foods-Aktie ein Durchschnitt von 2018,67 GBP für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 2372 GBP, was einem Unterschied von +17,5 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2262,83 GBP wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,82 Prozent) liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Kommunikation über Associated British Foods in den sozialen Medien zeigt in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt, dass über Associated British Foods weniger diskutiert wurde als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Associated British Foods in den letzten ein bis zwei Tagen. Auch die Betrachtung von Handelssignalen führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Associated British Foods liegt der RSI7 bei 62,86 Punkten und der RSI25 bei 45,17, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Aktie, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich der Stimmung und des RSI.