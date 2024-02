Endlich lohnt sich Aspen Aerogels!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aspen Aerogels aktuell bei 9,22 USD liegt, während der Aktienkurs selbst 17,03 USD erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +84,71 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 13,53 USD, was einer Distanz von +25,87 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten eher gering war. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Aspen Aerogels führt.

Laut langfristiger Meinung von Analysten wird die Aspen Aerogels-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, mit 4 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 20,5 USD, was einer potenziellen Performance von 20,38 Prozent entspricht. Auch hier ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut" seitens der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Aspen Aerogels aktuell bei 0 liegt, was zu einer negativen Differenz von -8315,09 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Aspen Aerogels eine Bewertung von "Schlecht" von unseren Analysten.