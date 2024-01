Endlich lohnt sich Asagami!

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Asagami-Aktie im vergangenen Monat neutral war. Ebenso war die Diskussionsintensität über das Unternehmen nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher wird die Asagami-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment mit "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7-Tage-Basis auf 100 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Asagami-Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI auf 7-Tage-Basis. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch sie eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Asagami-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die trendfolgende Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Asagami-Aktie bei 4536,58 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5110 JPY deutlich darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 4820,1 JPY über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Asagami-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.