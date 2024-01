Endlich lohnt sich Applied Materials!

Applied Materials erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 38,82 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche eine Underperformance von -6,1 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche Steigerung der Aktien in dieser Branche lag bei 44,92 Prozent. Im "Informationstechnologie"-Sektor hingegen betrug die mittlere Rendite 10,72 Prozent, und Applied Materials lag mit 28,1 Prozent darüber. Diese Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Applied Materials ergibt sich eine neutrale Bewertung, da die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Applied Materials-Aktie mit 10,59 Prozent Entfernung vom GD200 (139,04 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, deutet hingegen auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand +1,01 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Applied Materials-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Langfristig gesehen wird die Applied Materials-Aktie nach der Meinung von Analysten als "Gut" eingestuft, wobei 13 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" vorliegen. Das Kursziel der Analysten wird bei 148,44 USD angesiedelt, was einer potenziellen Performance von -3,46 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Gesamteinschätzung der Analysten als "Neutral" eingestuft.

