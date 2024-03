Endlich lohnt sich Anheuser-Busch InBev!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen überwiegend eine negative Stimmung unter den Anlegern. An zwei Tagen war die Diskussion jedoch von positiven Themen geprägt. Insgesamt dominierte jedoch an zehn Tagen die negative Kommunikation. Besonders im Fokus standen dabei auch negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Anheuser-Busch Inbev. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht".

Die statistischen Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret gab es 7 "Gut"-Signale im Vergleich zu 2 "Schlecht"-Signalen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führte.

Die Bewertung des Anleger-Sentiments ergibt insgesamt eine neutrale Einschätzung. Die Dividendenrendite von Anheuser-Busch Inbev liegt bei 1,03 Prozent, was 1,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung als lukratives Investment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Anheuser-Busch Inbev-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 54,28 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 55,78 EUR auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsänderung bei Anheuser-Busch Inbev gemessen. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Gut" zugeordnet.