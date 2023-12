Endlich lohnt sich Amicus Therapeutics!

Die Amicus Therapeutics-Aktie zeigt laut technischer Analyse eine positive Tendenz. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 11,99 USD. Der letzte Schlusskurs von 14,19 USD weicht somit um +18,35 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem Wert von 11,5 USD eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs um +23,39 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Damit erhält die Amicus Therapeutics-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Einschätzung abgegeben haben, bewerten die Amicus Therapeutics insgesamt als "Gut", da 1 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Amicus Therapeutics bei 14 USD. Dies würde einer Entwicklung um -1,34 Prozent entsprechen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Amicus Therapeutics eingestellt sind. In den letzten Tagen gab es 11 positive und zwei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" zeigt sich jedoch, dass die Amicus Therapeutics-Aktie mit einer Rendite von 4,62 Prozent mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche liegt die Rendite mit 20 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 24,63 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einer insgesamt negativen "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.