Endlich lohnt sich AltagasPref E!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Aktivitäten auf sozialen Plattformen rund um Altagas untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurde in den vergangenen Tagen hauptsächlich über neutrale Themen im Zusammenhang mit Altagas gesprochen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Vergleich mit der Branche: In den letzten 12 Monaten erzielte Altagas eine Performance von 13,87 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" im Durchschnitt um -8,22 Prozent, was bedeutet, dass Altagas im Branchenvergleich um +22,09 Prozent besser abschnitt. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -8,22 Prozent, und Altagas übertraf diesen Wert um 22,09 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Sentiment und Buzz: Eine wichtige Einschätzung einer Aktie ergibt sich auch aus einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Altagas zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings ergab die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, weshalb die Gesamtbewertung in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft wird.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Altagas-Aktie beträgt 12, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 47,18, was darauf hindeutet, dass Altagas weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Altagas.